Urgente: Jovem que participava da carreata do Gladson Cameli morre ao cair de carroceria de caminhonete

A última carreata do governador Gladson Cameli, candidato a reeleição ao governo do Estado, acabou em tragédia na tarde desta sexta-feira, 30, na Estrada Alberto Torres, no bairro da Paz, próximo à Faculdade Fameta. A jovem militante identificada por Kevysla Costa Fernandes de Souza, de 23 anos, foi a vítima fatal dessa tragédia no trânsito.

Segundo informações, a carreata fazia o percurso tranquilamente, quando a jovem que estava na carroceria de uma caminhonete, modelo S-10, de cor branca, placa QWQ- 2H00, se desequilibrou durante uma ligação que foi atender no celular, e caiu da carroceira ao solo, batendo com a cabeça no meio fio. No momento da queda, o veículo passava em uma rotatória próximo a uma faculdade.

Imediatamente, o veículo que ela estava parou e a motorista acionou os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que de pronto enviou a ambulância de suporte avançado (01), para socorrer a jovem. Quando os socorristas chegaram no local, já presenciaram a vítima sem vida. Os paramédicos não puderam fazer nada, somente atestar o óbito da jovem no local.

O médico do Samu fez um alerta para as pessoas que estão no trânsito, e que impedem a passagem da viatura, ele afirma que tem muita dificuldade em passar com a ambulância, porque os motoristas não abrem caminho para a emergência.

Ele diz que a pessoa que está precisando de atendimento pode ser alguém da própria família daqueles que não cooperam com a passagem da viatura com as sirenes ligadas. Um minuto de uma pessoa em parada cardíaca faz muita diferença no atendimento, se ele for rápido.

O governador Gladson Cameli, suspendeu a carreta na mesma hora do ocorrido e está acompanhando o caso de perto.

A Polícia Militar esteve no local, fazendo o isolamento da área e preservando o corpo da jovem, até a chegada do Instituto Médico Legal. O corpo de Kevysla foi recolhido e encaminhado ao IML, para serem realizados os exames de necropsias e em seguida liberado a família.

O policiamento de trânsito foi chamado para organizar o fluxo de veículos no local que ocorreu o acidente, onde o trânsito se encontra em total lentidão por conta do isolamento da área. Após os trabalhos da perícia, o veículo foi liberado e a condutora foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestará depoimento sobre o ocorrido ao delegado de plantão.

A coligação de Gladson emitiu nota de pesar, se solidarizando com a família e amigos da jovem. Todas as atividades de campanha foram cancelados e a família receberá todo suporte necessário nesse momento de luto.

NOTA DE SOLIDARIEDADE

Diante do lamentável acontecimento envolvendo a jovem Kevysla Costa Fernandes, a Coligação Avançar para Fazer Mais vem a público expressar sua consternação com o ocorrido e solidariedade com toda a família e amigos.

Kevysla era atuante na organização da campanha e sua ausência é sentida por todos nós. Em respeito ao luto, todas as atividades de campanha foram suspensas e foram tomadas as medidas necessárias para oferecer suporte para a família.

Coligação Avançar Para Fazer Mais