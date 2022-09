Urgente: Furacão Ian chega à Flórida e causa destruição nos EUA; veja os vídeos

- Publicidade -

O furacão Ian já causa inundações, ondas e fortes vendavais na Flórida (EUA). Imagens registradas por moradores nesta quarta-feira (28/9) mostram a destruição causada pela tempestade, principalmente na região de Fort Myers Beach.

Nos vídeos, é possível ver casas sendo destruídas e os destroços flutuando levados pelo furacão. A tempestade chegou à categoria 4 – do total de 5 – na escala Saffir-Simpson.

Na prática, significa que o furacão tem elevado potencial destrutivo, com ventos entre 210 km/h e 249 km/h.

Veja os registros:

Além de Fort Myers, o furacão Ian já atinge as cidades de Naples e Englewood. Confira:

BE CAREFUL: This video comes to us from Englewood, #Florida. Homeowner Doug Izzo's lanai surrounding the pool collapsed, as you can see below. The wind is nothing to mess with. Stay indoors! 📹: Bill Izzohttps://t.co/69BlS01dU7 | #hurricaneian #ian #FLwx pic.twitter.com/0N1fKM2kyg

