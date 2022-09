URGENTE: Entregador de iFood morre durante colisão de motos na BR-364

- Publicidade -

O Acidente aconteceu por volta do meio dia desta segunda-feira, 19, na BR-364, estrada que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Distrito Industrial da capital do Acre.

De acordo com informações, o motoboy entregador do ifood, identificado pelo nome de Orleir dos Santos Lima, 49 anos, morreu após colidir com outra motocicleta.

Segundo o apurado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, o motoboy e um motociclista trafegavam sentido bairro/Aeroporto, quando nas proximidades da ponte do São Francisco o entregador fez uma manobra de retorno para a outra pista, usando uma ponte para pedestre, no exato momento em que um motociclista que trafegava atrás foi surpreendido com a manobra inesperada do entregador e não teve tempo suficiente de frear sem antes colidir na lateral da outra moto.

Com o impacto da batida, o entregador foi arremessado para dentro do canteiro que separa as duas pistas, sofrendo morte instantânea. O motociclista identificado como Carlos Romeu, 24 anos, teve a moto destruída e sofreu fraturas, sendo socorrido por uma equipe de suporte avançado do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.