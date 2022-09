Urap da Sobral voltará as suas atividades normais e deixará de ser referencia exclusiva para atendimento de Covid-19 e Síndrome Gripal

- Publicidade -

Funcionando desde o último dia 29 de junho, para atendimentos exclusivos de síndromes gripais e covid-19, a Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) regional Sobral, Maria Barroso, voltará as suas atividades normais dos procedimentos da Atenção Básica de Saúde em Rio Branco a partir da próxima semana.

“A procura de pacientes com sintomas das síndromes gripais e covid-19 tem diminuído significativamente, não se fazendo mais necessário manter a unidade de saúde, Urap Maria Barroso, apenas para esses procedimentos”, informou o secretário municipal de Saúde, em exercício, Cid Ferreira.

A Unidade retornará com todos os serviços ambulatoriais e de atenção primária a partir de quinta-feira (08). Vale ressaltar que, a partir desta sexta-feira (02), a Urap Maria Barroso, vai passar por serviços de sanitização.

“O intuito é garantir um ambiente sanitário seguro aos pacientes e servidores, reabrindo para os procedimentos normais”, destacou Cid Ferreira.

Ainda de acordo com o secretário, mesmo com a suspensão de exclusividade para exames e testagem de síndromes gripais e covid-19, a Urap Maria Barroso, bem como em todas as outras Uraps da capital acreana, os atendimentos estarão à disposição da população normalmente.

Durante o período em que ficou funcionando exclusivamente para atendimentos de pacientes com suspeitas de síndromes gripais e covid-19, a Urap Maria Barroso, realizou mais de 5 mil testes, sendo desses positivos 1.475.

Fonte: Assecom