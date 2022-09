Única mulher na disputa pelo Governo do Acre, quem é Mara Rocha?

- Publicidade -

Mara tem 46 anos, casada e é mãe de dois filhos. Acreana, empresária formada em Jornalismo e Educação Física pela Universidade Federal do Acre, agora candidata a governadora pelo Estado do Acre.

Durante 26 anos, entrou nas casas acreanas através da TV, um de seus trabalhos mais memoráveis é o Acre Rural, onde Mara mostrava o dia a dia do homem do campo.

Em 2018 a jornalista entrou para a vida política, se elegendo a Deputada Federal mais bem votada nesse ano, com mais de 40 mil votos de acreanos que confiaram em seu potencial.

De fato, Mara mostrou como muito trabalho o porquê de ter sido a parlamentar mais votada do Acre. Conquistou mais de R$ 195,8 milhões em emendas para todas as cidades do Estado.

Mara atuou ainda, em importantes causas, foi autora do Projeto de Lei que regulamenta o piso salário dos Garis, lutou pelo produtor rural, dentre outras importantes pautas.

Além dos municípios, as emendas da deputada atenderam às necessidades de importantes entidades, como por exemplo, comunidades terapêuticas, Incra, Embrapa, Ufac, Hospital do Amor e associações culturais. Apesar que, parte de suas emendas não foram utilizadas pelo atual governo.

Agora, ao lado de seu Vice, Fernando Zamora, Mara aceitou enfrentar seu maior desafio, concorrer à governadora do Acre, carregando consigo a oportunidade de ser a primeira mulher eleita para o governo do Acre por votos. Conhecedores da realidade do Estado, sempre preocupados e com um currículo de muito trabalho, a dupla tem se mostrado fortes candidatos ao palácio Rio Branco.

Com propostas que atendem a realidade de todo o Estado, o plano de governo de Mara e Zamora contempla ações em todas as áreas. Criação da polícia rural, ampliação da educação especial, criação do Centro de Nefrologia no Alto Acre, priorizar a recuperação de ramais, estruturar a Secretaria de Política Públicas para Mulheres e a criação do plano de saúde do servidor público são algumas de suas propostas.