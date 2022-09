Um rei louco e mistérios: a história por trás do castelo da Disney

- Publicidade -

A Disney talvez seja mesmo o lugar mais feliz e mágico do mundo. Mas esse universo guarda alguns segredos e histórias sombrias. Por sinal, já ouviu falar da construção medieval na Baviera que inspirou o Castelo da Bela Adormecida, um marco do Disneyland Park que também ilustra o famoso logotipo que aparece antes dos filmes? Pois, é uma trama bem interessante, mas que não tem muito a ver com conto de fadas, viu?

Muitos anos atrás, o Rei Ludwig II mandou construir o Castelo Neuschwanstein como uma fuga para suas fantasias excêntricas, mas depois foi declarado mentalmente louco antes de morrer em circunstâncias misteriosas, deixando muitas perguntas sem respostas até hoje…

Na galeria, conheça o icônico castelo alemão que inspirou Walt Disney e virou um destino turístico popular!