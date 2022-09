Último clássico do ano: Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo,18 no maracanã 

- Publicidade -

A partida deste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, será o último clássico do Flamengo nesta temporada. Além de manter viva a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, uma vitória sobre o rival elevaria o aproveitamento do clube a níveis próximos de 2019 e 2020, anos áureos do clube no Rio de Janeiro.

O Fla-Flu deste domingo será o 11.º clássico do Flamengo em 2022. Até o momento, segundo levantamento publicado pelo site do Lance!, foram seis vitórias, um empate e três derrotas e aproveitamento de 63,3%.

Mesmo sem ter vencido o Estadual deste ano, algo que não acontecia nos três anos anteriores, já representa uma evolução em relação a 2021. Na temporada passada, o Flamengo fez sete jogos contra Botafogo, Vasco e Fluminense e teve aproveitamento de apenas 33%, o pior desde 2016. Apesar do desempenho, o clube foi campeão do Campeonato Carioca 2021, tendo conquistado o terceiro título seguido.

Em 2019 e 2020, os títulos estaduais foram acompanhados de bons números: 71% e 74% de aproveitamento, respectivamente.

Em caso de vitória sobre o Fluminense neste domingo, o aproveitamento do Flamengo em clássicos em 2022 terminaria em 66,6%.

Nos últimos dez confrontos entre os dois rivais, foram seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias. Dentro deste recorte, cada clube ganhou um Carioca em cima do rival.

Em 2022, o Flamengo enfrentou o Fluminense quatro vezes e venceu apenas uma: 2 a 1, de virada, no primeiro turno do Brasileirão.

Os 10 clássicos do Flamengo em 2022:

Flamengo 0 x 1 Fluminense (Carioca)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Carioca)

Flamengo 2 x 1 Vasco (Carioca)

Vasco 0 x 1 Flamengo (Carioca)

Flamengo 1 x 0 Vasco (Carioca)

Flamengo 0 x 2 Fluminense (Carioca)

Fluminense 1 x 1 Flamengo (Carioca)

Flamengo 0 x 1 Botafogo (Brasileirão)

Fluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

Botafogo 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

Desempenho do Flamengo nos clássicos desde 2019:

2019:

15 jogos

9 vitórias

5 empates

1 derrota

28 gols feitos

15 gols sofridos

71,1% aproveitamento

2020:

13 jogos

9 vitórias

2 empates

2 derrotas

20 gols feitos

10 gols sofridos

74,4% aproveitamento

2021:

7 jogos

2 vitórias

1 empate

4 derrotas

8 gols feitos

10 gols sofrido

33,3% aproveitamento

2022:

10 jogos

6 vitórias

1 empate

3 derrotas

11 gols feitos

8 gols sofridos

63,3% aproveitamento

Fonte: O Globo