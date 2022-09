Ucrânia diz que exumou corpos e encontrou 30 com sinais de tortura

As forças militares russas ocuparam a cidade de Izyum por cerca de seis meses até não resistirem à reação ucraniana no último mês.

“Hoje, a exumação de corpos da vala comum em Izyum está sendo concluída. Um total de 436 corpos foram exumados. A maioria deles tem sinais de morte violenta e 30 têm sinais de tortura”, afirmou o governador regional de Kharkiv, Oleg Synegubov, em publicação nas redes socias.

“Há corpos com cordas em volta do pescoço, com as mãos amarradas, com membros quebrados e ferimentos de bala. Vários homens amputaram a genitália”, completou.