Túnel próximo ao maior presídio de MT é descoberto pela polícia e aproximadamente 12 pessoas são presas na operação

- Publicidade -

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) do Mato Grosso descobriu que um túnel estava sendo construído em uma casa, seguindo em direção a maior penitenciária do estado, em Cuiabá. Doze pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas ao prédio central do complexo com alto grau de periculosidade.

A polícia chegou até o local da escavação após receber uma informação pelo Disque Denúncia 197. No local, surpreendeu um grupo de dez homens e duas mulheres que trabalhavam na escavação.

A casa abrigava vários sacos com areia e outros materiais retirados do túnel, que possuía 30 metros. Ainda foram apreendidas pás, picaretas e outras ferramentas, além de reservatório para água e cestas básicas.

A polícia técnica esteve na casa fazendo a perícia e a Defesa Civil do Estado irá ao local para fazer a segurança e realizar a medição do trecho escavado. Os policiais ainda não tinham entrado no túnel, pois até o momento não era possível estabelecer as condições de segurança.

Segundo o delegado Vitor Teixeira, que está à frente das investigações, o grupo se encontrava há 20 dias na casa. O imóvel foi alugado por um mestre de obras que fazia parte da organização criminosa, e seria o responsável por organizar e coordenar a abertura do túnel.

Fonte/ Portal CNN BRASIL