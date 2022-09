Tuíte comparando Beyoncé com futebol causa furor nas redes; entenda

- Publicidade -

Vira e mexe, a discussão entre fãs de diva pop e fãs de jogadores de futebol volta à tona, podendo ser considerada um dos maiores clássicos da história. Nesse domingo (26/9), um tuite comparando a popularidade da cantora Beyoncé com jogadores de futebol viralizou e reacendeu a briga.

So many people think football players are crazy popular. It’s so weird. Like how can you say a football player is more popular than Beyonce? Then name two football players than even I wouldn’t recognize.

Lol

— Imoteda (@imoteda) September 25, 2022