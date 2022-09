TSE mantém no ar propagandas em que Geraldo Alckmin fala mal de Lula

A coligação Pelo Bem do Brasil (PL/Republicanos/Progressistas) produziu diversas inserções publicitárias contra Lula usando a seguinte fala de Geraldo Alckmin: “Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ele quer voltar à cena do crime. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do petrolão. Evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto”.

Em seguida, o narrador diz: “Se até o vice do Lula pensa assim, como é que eu vou confiar nele?”.

Após a veiculação das peças, a coligação Brasil da Esperança (Federação PSol/ Rede/PSB/Solidariedade/Avante/Agir/ Pros) entrou com uma série de pedidos para suspender as propagandas e ter direito de resposta. No entanto, o TSE negou.

A relatora das ações, Maria Claudia Bucchianeri, considerou que as propagandas ou ações publicitárias devem ser retiradas do ar ou dado o devido direito de resposta quando há informações inverídicas ou que possam causar ofensa pessoal capaz de provocar injúria, calúnia ou difamação, o que não é o caso dessas inserções.

Para a ministra, “eventuais mudanças de posição, de lideranças ao longo do tempo, sobre assuntos de interesse coletivo, sobre determinadas políticas públicas ou sobre aliados” estão inseridos no contexto da própria política e “não autorizam censura do Poder Judiciário sob pena a criminalização da própria política”.

Segundo a magistrada, “eventuais mudanças de posicionamento são legítimas. É um direito do eleitor saber dessas movimentações e ponderar sobre os motivos que as justificaram dentro do mais desembaraçado espaço de embate político”, disse. Os ministros votaram com Maria Clara Bucchianeri por unanimidade e indeferiram os pedidos de Alckmin.

