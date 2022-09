TSE mantém exclusão de vídeos de Lula por propaganda antecipada

- Publicidade -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve decisão da ministra Maria Claudia Bucchianeri que determinou a exclusão de vídeos publicados pelo Partido dos Trabalhadores nos quais o candidato Luiz Inácio Lula da Silva realizou propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito de voto no ato público “Vamos juntos pelo Brasil e pelo Piauí”.

Os ministros atenderam a uma representação do Partido Democrático Trabalhista (PDT). A legenda alegou que o petista fez um “pedido explícito de voto”, algo vetado pela Justiça Eleitoral em período de pré-campanha.

O evento ocorreu em 3 de agosto deste ano, na cidade de Teresina (PI). Na ocasião, Lula disse: “Eu queria pedir para vocês, cada mulher ou cada homem do Piauí que têm disposição de votar em mim, que têm disposição de votar no Wellington (ex-governador do Piauí pelo PT), eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro vote em mim, vote no Wellington, mas primeiro vote no Rafael (candidato ao governo do Piauí pelo PT), porque ele vai cuidar do povo do Piauí”.