TSE é acionado por Bolsonaro contra a live de Lula com artistas

O evento foi transmitido pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores. A “superlive” contou com as apresentações da atriz Thalma de Freitas e do influencer Murilo Ribeiro. Também participaram do ato artistas como Daniela Mercury, Gregório Duvivier, Maria Bopp, Laerte, Casagrande e Paulo Miklos.

Durante o encontro com os artistas, Lula afirmou que “o tempo do ódio, da guerra, da discórdia e da desunião está chegando ao fim. Cabe a nós inaugurarmos um novo tempo. Um tempo de paz, democracia, união, prosperidade, amor e esperança”.

Metrópoles