Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza envio da Força Federal para reforçar a segurança durante o primeiro turno das Eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o envio da Força Federal para reforçar a segurança durante o primeiro turno das Eleições no próximo dia 02 de outubro, em 11 estados. Ao todo, 561 localidades devem receber a defesa.

A decisão é do presidente do TSE, ministro Alexandre de Morais, e deve ser ratificada pelo Plenário do Tribunal, O órgão atendeu a pedidos dos TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins.

Entre as solicitações estão apoio logístico, inclusive em terras indígenas.

