Treta: Larissa Manoela se recusa a tirar foto com Jade Picon e causa climão

O Rock in Rio começou neste final de semana e está reunindo inúmeros famosos em seus camarotes. Larissa Manoela, acompanhada do seu namorado, André Luiz Frambach, estava curtindo à noite, quando Jade Picon chegou ao mesmo espaço. Quando os fotógrafos pediram que Larissa tirasse uma foto com Jade, a atriz se recusou e causou o maior climão no local.

Segundo o jornal “Extra”, Larissa estava animada e dando entrevistas. A chegada da nova atriz ao lado do empresário fez os fotógrafos pedirem à Larissa que tirasse uma foto com Jade. Parecendo confusa, a jovem perguntou ao profissional: “Com quem?”. Essa pergunta foi feita algumas vezes até Larissa entender de quem se tratava. Ao saber que era com Jade, o climão se instaurou e Larissa teria dado as costas aos fotógrafos e “saiu de fininho” do local.