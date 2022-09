Treta: Anitta manda recado a seguidores após Ludmilla retirar sua voz de show

- Publicidade -

Ludmilla cantou no Rock in Rio no último final de semana e virou assunto nas redes sociais. Isso porque a cantora retirou a parte de Anitta na música Onda Diferente e foi cobrada pelos fãs da Poderosa no Twitter. A dona do hit Envolver utilizou o site do passarinho azul para falar com seus seguidores e, de acordo com alguns usuários, mandou uma indireta para a esposa de Brunna Gonçalves.

“Bom dia a todes. Eu estou perdidinha no tempo achando que hoje era domingo ainda. Ando completamente fora das redes sociais por motivos meus mesmo. Mas minha equipe avisou que vocês andam sentindo minha falta aqui e vim mandar um beijinho”, começou a Poderosa.

Na sequência, a cantora mandou outra mensagem a seus seguidores. “Também me situaram que hoje é segunda. Então agora que já acabou de fato e não tem mais outra semana [de Rock in Rio], e pra não deixar ninguém de fora, vim mandar o meu DE NADA! De nada, galera. Disponham!” No Rock in Rio, Ludmilla interpretou a música Onda Diferente, que ainda conta com a presença de Anitta. Entretanto, a dona do hit É Hoje retirou a parte da Poderosa e causou polêmica. “A Anitta deixou a voz da Ludmilla no palco principal do Coachella, enquanto a Ludmilla cortou a voz dela do palco Sunset do Rock in Rio”, disse uma usuária.