TRE encerra treinamento  de  mesários que vão atuar nas Eleições de 2022 no Acre

Encerra nesta terça-feira, 20, o treinamento dos mais de 10,5 mil mesários que vão atuar no pleito deste ano, no Estado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), serão 720 locais de votação com 2.280 seções nos 22 municípios acreanos.

“Convocamos para treinar os presidentes, e o primeiro mesário, que participaram dos treinamentos presenciais. Os demais foram treinados à distância, no EAD e aplicativo Mesários, da Justiça Eleitoral”, destacou Rosana Magalhães, diretora-geral do TRE-AC.

A gestora falou sobre o quantitativo, dos convocados que irão trabalhar nas Eleições. “São cinco mesários por seção, com exceção da zona rural, que permanece com quatro mesários, por conta da logística, um pouco mais complicada”.

Mesários faltosos

Rosana também frisou que na próxima semana haverá o treinamento prático e teórico, para os faltosos.

“Todas as zonas eleitorais dão esse treinamento. Aqui em Rio Branco junta todos, tanto da primeira como da nona zona. Como são mesários que já trabalharam em outras eleições, o treinamento se torna mais fácil, porém, algumas novidades são passadas aos convocados”.

Rosana concluiu ressaltando a importância dos mesários no pleito deste ano. “Em 2022, os mesários terão um desafio maior, e uma importância maior. Faremos o pleito muito cedo. Eles terão que chegar às 5 horas nas seções. Eles terão que revezar para fazer suas refeições. Por essa razão, a Justiça Eleitoral entendeu que eles devem receber o dobro do auxílio”, finalizou.

Fonte: A Gazeta do Acre