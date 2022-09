Trânsito: Mulher fica ferida após capotar veículo em Rio Branco

- Publicidade -

Uma colisão frontal vitimou a jovem Rafaele Justino de Moura, de 26 anos, na noite deste domingo (04), na rua Hugo Carneiro, bairro Bosque, em Rio Branco.

Testemunhas relatam que a motorista trafegava no seu veículo Gol, de cor prata, placa QLY-9952, quando decidiu fazer uma conversão para entrar em outra rua, na ação, a condutora do veículo bateu em um Etios, de cor prata, placa QLU-6753, que trafegava sentido centro-bairro.

Como o impacto da colisão foi violento, o carro Gol capotou e ficou com os quatro pneus pra cima. A motorista não conseguiu sair do veículo e aguardou a chegada dos socorristas do SAMU.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, e deslocou a viatura de suporte básica, para atender a ocorrência. Após as primeiras avaliações no local, a vítima não tinha ferimentos graves, e foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Uma equipe do Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área para os trabalhos periciais, e em seguida removeu os veículos para o pátio do Detran.