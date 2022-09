Trânsito: Motociclista colide em carro e fica ferido na Avenida Getúlio Vargas

- Publicidade -

Um motociclista identificado por Jardesom Sampaio Vieira, de 27 anos, se envolveu em um acidente automobilístico, na noite de sexta-feira (16), na avenida Getúlio Vargas, próximo ao Posto Thalma.

De acordo com informações, o condutor da moto fazia o trajeto estrada das Placas sentido posto Thalma, quando ao chegar na rotatória, viu um veículo Fiat Uno, de cor cinza, placa QLV-0572 que fazia o contorno. Achando que o carro seguiria para a Getúlio Vargas, o motoqueiro seguiu seu trajeto, porém, o motorista do veículo, entrou no posto de combustível.

Sem ter tempo de frear, o piloto da motocicleta colidiu na lateral do carro, em seguida caiu no asfalto. O condutor do veículo acionou o SAMU, que atendeu a ocorrência e enviou uma ambulância para socorrer o rapaz no local.

Em seguida, Jardesom foi encaminhado ao PS de Rio Branco, com várias escoriações no corpo e o ombro deslocado. Ainda dentro da viatura do SAMU, os socorristas conseguiram colocar o ombro da vítima no lugar. O quadro de saúde do homem é estável.

Veja o vídeo: