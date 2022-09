Trânsito: Colisão entre caminhão de bebidas e motocicleta deixa uma pessoa ferida

- Publicidade -

O motociclista Antônio Luan Ferreira de Lima, de 31 anos, se envolveu em um acidente de trânsito, que ocorreu na tarde desta terça-feira, 06, na Via Chico Mendes, região do Segundo Distrito da capital.

Testemunhas relatam que o motoqueiro seguia sentido bairro-centro, na sua motocicleta, de cor branca, placa NXS-3863, mesmo percurso que o caminhão Volkswagen, de cor branca, placa OXP-0477, que transportava bebidas trafegava.

Ao chegar em uma entrada paralela a via, o caminhão sinalizou que iria virar para a direita, como o motociclista estava ao lado do caminhão, também a direita, não teve tempo de passar, e o caminhão bateu na lateral da moto. Na colisão, o condutor da motocicleta caiu no asfalto.

Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que enviou a VTR (05), de suporte básica, para prestar atendimento a vítima.

Após uma avaliação feita pelos socorristas, o rapaz não precisou ser encaminhado a Unidade saúde, o mesmo não teve ferimentos, somente escoriações leves.

Tanto o motorista do caminhão como o motociclista, ficaram no local da ocorrência, aguardando o policiamento de trânsito, para passar pelos procedimentos de praxe.