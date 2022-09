Trânsito: Ciclista é atropelado na Via Chico Mendes

- Publicidade -

Mais um acidente de trânsito é registrado em Rio Branco. Desta vez, a ocorrência foi gerada na Via Chico Mendes, na tarde desta segunda-feira (19), na região do Segundo Distrito da capital.

Os envolvidos no acidente são um ciclista identificado por Rogério Aparecido de Jesus, de 50 anos e o motorista Pedro Pereira da Rocha, de 59 anos, que dirigia o veículo Honda, de placas NAF-8488.

De acordo com informações, o ciclista fazia o percurso bairro-centro, quando resolveu atravessar a via, momento que o carro que trafegada na mesma direção se aproximava, e ele não observou.

O condutor do veículo ainda tentou desviar do ciclista, mas não deu tempo, e a batida foi inevitável. Com o impacto da colisão, o homem foi arremessado e caiu no asfalto, batendo a cabeça no chão.

O motorista do carro permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que logo veio prestar socorro a vítima e em seguida encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco. Rogério deu entrada no PS com várias escoriações pelo corpo e vários cortes na cabeça.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, juntamente com a perícia, para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo: