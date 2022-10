Trânsito: Ciclista causa acidente na avenida Ceará e motociclista fica ferido

- Publicidade -

Um ciclista identificado por Vinícius Souza, de 18 anos, causou um acidente de trânsito, na Avenida Ceará, em frente ao antigo Cine João Paulo, região central de Rio Branco. A ocorrência foi gerada na noite desta sexta-feira, 30, por volta das 19h.

Conforme Informações, o condutor da bicicleta, fazia o percurso centro/bairro, quando ao chegar no semáforo de pedestres, em frente ao Hotel João Paulo, ele teria tentado atravessar a avenida, momento que o motociclista Antônio José Nogueira Parente, de 24 anos, que também fazia o trajeto centro/bairro, colidiu na roda traseira da bicicleta, fazendo com que os dois caíssem no asfalto.

Logo em seguida, outra motocicleta que trafegava atrás conduzida por Thiago Oliveira Rebouças, de 25 anos, que transportava na garupa Larrisa de Oliveira Rebouças, de 21 anos, atropelou o motociclista Antônio que ainda estava caído ao solo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que foi até o local e prestou os primeiros atendimentos a vítima. Após uma avaliação, o motociclista foi colocado na ambulância e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado inicialmente estável.

Segundo os paramédicos, Antônio José sofreu várias escoriações no corpo e teve um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza leve.

Os outros três envolvidos no acidente (Vinícius, Larissa e Thiago), só tiveram escoriações leves e não precisaram de atendimento médico, permaneceram no local, aguardando a chegada da polícia de trânsito, para os procedimentos de praxe.