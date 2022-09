Traição: Idoso chega em casa e flagra mulher na cama com outro

- Publicidade -

Um idoso de 71 anos flagrou a esposa de 50 anos o traindo na tarde desta quarta-feira (14) e furioso esfaqueou o amante dela em uma residência no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho (RO).

O marido disse que ao chegar em casa e entrar no quarto encontrou a mulher nua em cima de um jovem. Tomado pela fúria, ele passou a agredir o amante da esposa e com uma faca esfaqueou o “pé de pano” em diferentes partes do corpo.

O rapaz esfaqueado fugiu correndo e não foi encontrado em nenhuma unidade médica. A Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal, apesar da vítima não ter sido localizada.