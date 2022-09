Traição: “Alma deixou o corpo”, diz mulher que pegou o namorado com a mãe

Vanessa relatou que estava em uma viagem com amigas no México quando ligou para a mãe, que estava perturbada e chorando. Ela acreditava que a progenitora estava apenas triste porque uma decisão da Surpresa Corte dos EUA anulou a decisão que protegia a liberdade de mulheres grávidas e permitia que elas fizessem aborto sem interferência do governo.

“Ela acabou me dizendo, depois de alguns minutos: ‘Estou grávida’.” A jovem contou que a primeira reação foi ficar animada e empolgada com os próximos passos e que a mãe chegou a fazer piadas engraçadas e falar sobre nomes de bebês. Foi então que resolveu contar que o filho que esperava era do namorado da filha.

“Pedi para ela repetir, porque lembre-se, eu estava um pouco bêbada, estava no México. E eu fiquei tipo ‘o quê?’. E então ela repetiu que era do John (nome que ela usa para o então namorado no vídeo). Depois que ouvi isso, minha alma deixou meu corpo e tudo o que veio depois disso, eu não estava pronta”, relatou.

A história viralizou e ela aproveitou para fazer um novo vídeo sobre o desdobramento da história. “Eu bloqueei ela e ele imediatamente. Nesse momento, como você pode imaginar, minha viagem acabou. Fiz as malas e voltei para casa.”

Mas a volta para casa ainda guardava mais surpresas! John tinha sumido com os pertences de Vanessa para obrigá-la a falar com ele. O homem chegou a dizer que queria reconstruir o namoro e que a mãe dela cuidaria do bebê, mas a situação ficou ainda pior porque outras traições vieram à tona. “Muitas mulheres me procuraram nas redes sociais uma vez que comecei a contar a história e elas me informaram que tiveram relações com ele ou que estavam em relacionamentos de longo prazo com ele”, disse.

Metrópoles