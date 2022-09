Tragédia: Sobe para 19 o número de mortos em naufrágio

Os trabalhos estão sendo concentrados no interior da embarcação, que ainda se encontra no fundo das águas barrentas da Baía do Marajó.

Conforme anunciado pelas forças de segurança, a operação de busca e resgate segue durante o dia e está concentrada na região onde o barco naufragou, pois existe a possibilidade de outros corpos serem encontrados no interior da lancha, a qual permanece no fundo da águas.

De acordo com o último levantamento divulgado, 82 pessoas estavam na embarcação que saiu do porto de Camará, em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, na madrugada de quinta-feira (8), com destino a Belém.

DOL