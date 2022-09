Tragédia: No Acre, adolescente de 15 anos morre afogado em açude

- Publicidade -

O adolescente Alexandre Nascimento Gomes, de 15 anos, morreu vitima de afogamento na tarde deste domingo, 4, em um açude localizado na Travessa Brasil, Polo Geraldo Mesquita, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações, o menor morava com uma tia no bairro Aroeira e teria ido ao local onde aconteceu o afogamento para jogar futebol com amigos. Após algumas partidas de futebol, as crianças e os adolescentes resolveram tomar banho em um açude que fica em uma área particular, onde o proprietário não permite banho e nem pesca no local.

Depois de alguns minutos de brincadeiras e diversão, a vítima começou acenar com os braços, pedindo socorro, porém, os amigos achavam que ele estava com brincadeiras, e não deram importância ao chamado de socorro. Alguns minutos depois, sentiram falta do jovem e resolveram procurar as margens do açude, onde não foi encontrado.

Um grupo resolveu mergulhar e encontrou o adolescente submerso, já totalmente desacordado. Não se sabe o tempo certo que ele ficou no fundo do açude. Após a retirada do jovem Alexandre da água, começou uma maratona para tentar reanimar a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, e enviou duas viaturas para o local, uma de suporte básica e a outra de suporte avançado (08) e (01 para ajudar no atendimento ao menor. Após 35 minutos tentando reanimar a vítima, os paramédicos do Samu declararam que o adolescente estava morto.

Alexandre sabia nadar, mas no açude havia um enorme buraco no fundo que teria uma grande profundidade. Como ele não sabia dos perigos que o rodeava, pulou no açude para se refrescar e se divertir com os amigos. Mas tudo terminou em tragédia.

O Instituto Médico Legal foi até o local para remover o corpo do adolescente e encaminhar até a sede do IML para os procedimentos cabíveis.