Tragédia: Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão boiadeiro

- Publicidade -

Um grave acidente com vítima fatal, foi registrado na noite desta segunda-feira (12), na BR-317, Km 26, no Ramal da Cajazeira, entre Brasiléia e Assis Brasil.

Segundo informações, o acidente envolveu um motociclista, de 17 anos, que trafegava no ramal em uma moto de cor preta, placa QWM-1H18, quando ao subir a ladeira, bateu na traseira de um caminhão boiadeiro, dirigido por Emerson Ferreira da Silva, de 33 anos.

Ao perceber que o caminhão teria sido atingido, o motorista parou e desceu pra verificar o que tinha acontecido. Quando Emerson estava prestando socorro ao condutor da moto, os freios do caminhão não aguentou o peso e a agitação dos animais, e desceu desgovernado, atingindo o motorista. Emerson Silva foi prensado contra um barranco, após o caminhão tombar.

Pessoas que passavam no local, tentaram socorrer a vítima, mas nada podia ser feito, Emerson já estava sem vida. Nas imagens feitas por populares é possível ver o caminhão com uma carga de bovinos tombado e o corpo do homem preso embaixo de uma parte carroceria.

O motociclista que causou o acidente foi socorrido e encaminhado para o Hospital do município, onde deu entrada com suspeita de rompimento no tendão. De acordo informações, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para ajudar no resgate do corpo e o Instituto Médico Legal fez a remoção do cadáver e encaminhou a sede da instituição. Após todos os procedimentos, o corpo será liberado para a família.

Veja o vídeo: