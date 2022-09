Tragédia: motociclista morre após bater moto em carro na fronteira

- Publicidade -

Um motociclista identificado como Antony Alves da Silva, de 39 anos, um pequeno comerciante que vinha em uma moto modelo Honda/Broz, placa NAA 1916, morreu na noite desta quinta-feira, 08, depois de bater frontalmente em um veículo SUV, modelo Fiat/Freemont, próximo à Ponte da Integração que liga os países do Peru e Brasil, no município de Assis Brasil, interior do Acre.

Segundo informações, o motorista do carro, que é proprietário de uma loja de materiais agropecuários, estaria retornando de um jantar na cidade vizinha de Iñapari juntamente com sua família e foi surpreendido pela moto, que invadiu a contra mão, atingindo o carro frontalmente.

As autoridades policiais da 3ª Companhia da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.

No Boletim de Ocorrência, foi registrado que a vítima estaria ingerindo bebidas alcoólicas, motivo esse que a fez perder o controle da moto e colidir contra o carro, causando ferimentos graves pelo corpo e avisceração.

O atendimento de urgência e emergência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local só pode constatar o óbito.

Peritos criminais foram acionados para resgatar o corpo e levá-lo ao Instituto Médico Legal – IML na Capital.