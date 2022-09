Tragédia: Mãe tenta salvar filha de descarga elétrica e as duas morrem eletrocutadas

- Publicidade -

Uma tragédia foi registrada na manhã desta quinta-feira (8), na Ilha da Marchantaria, no município de Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus). A mãe Raquele Cristina de Souza, de 38 anos, e a filha Débora Souza, de 9 anos, morreram após receberem uma descarga elétrica.

De acordo com informações preliminares, após uma forte ventania, uma árvore caiu em cima da rede de energia da localidade. A criança estava caminhando quando encostou em um galho e recebeu a descarga elétrica.

A mãe, ao perceber a situação em que a filha se encontrava, ainda tentou salvá-la, mas também recebeu a descarga elétrica. As duas não resistiram aos ferimentos.

Os corpos das vítimas foram resgatados pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Raquele deixa sete filhos órfãos.

Em nota, a Amazonas Energia lamentou o acidente ocorrido.

“Informamos que a empresa já está no local para realizar as ações necessárias, efetuar apurações na Ilha da Marchantaria e prestar auxílio aos familiares”,escreveu a empresa.