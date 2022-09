TRAGÉDIA EM FORRÓ: Enciumado Idoso mata ex amante e o namorado dela

- Publicidade -

O duplo homicídio aconteceu na madrugada deste domingo no município de Tarauacá, distante cerca de 450kg de Rio Branco a capital do Acre.

De acordo com informações, o idoso identificado pelo nome de Manoel de Souza Castro Nascimento, 68 anos, tomado por ciúmes e fúria de posse de uma faca tipo peixeira invadiu o Forró do Idoso, que funciona no centro da cidade e matou a ex amante dele, Rosileide do Nascimento de Lima, 42 anos e o atual namorado dela Pedro Rodrigues, 46 anos.

De acordo com informações o idoso é casado, mas por um tempo manteve um relacionamento extra conjugal com Rosileide Nascimento, mas a relação terminou e a mulher seguiu a vida, agora namorando Pedro Rodrigues.

Segundo apurado por nossa equipe de reportagem, o Forró da Melhor Idade, funciona em um Club próximo ao Quartel Geral da Polícia Militar.

E na madrugada desde domingo, 04, uma pessoa chegou correndo ao Quartel informando que um homem estaria golpeando uma mulher a faca em frente o Forró.

Após matar casal a golpes de faca, idoso tenta por fim a própria vida. Imediatamente os militares atenderam ao chamado.

Ao chegar no local perceberam o idoso tentando se afastar do local do crime ainda com a arma em punho. Ao perceber a presença da polícia Manoel Castro começou a aplicar golpes no próprio corpo em uma tentativa de suicídio, o que foi impedido pela guarnição da Polícia Militar.

Ferido o idoso foi conduzido ao Hospital e após receber alta foi encaminhado a Delegacia Central de Polícia Civil.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU foi acionada, mas no local somente puderam atestar o óbito das duas vítimas, Rosileide e Pedro.

Na Delegacia o idoso confessou o crime e alegou desespero ao tentar reatar o relacionamento com Rosileide que o recusou.

O duplo homicídio deixou em choque os moradores de Tarauacá.