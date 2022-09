TRAGÉDIA: Após ser atropelado acidentalmente pelo pai, menino de 3 anos morre

- Publicidade -

Um homem atropelou e matou, acidentalmente, o filho de 3 anos na fazenda da família em Efailwen, Pembrokeshire, no País de Gales. Segundo a polícia local, Ianto Jenkins brincava de bicicleta com sua irmã e o primo, quando o pai dele, saía com uma caminhonete 4×4 pela estrada e atingiu o menino.

O incidente ocorreu em agosto do ano passado, mas só foi divulgado pela imprensa local, na última segunda-feira (13), após Guto Jenkins, 32, ir a júri popular.

Segundo relatos,o garoto morreu, na hora, esmagado pelo veículo e com ferimentos graves na cabeça.

De acordo com o The Guardian, o homem administrava um negócio na fazenda vendendo terra vegetal. No depoimento, Jenkins informou que estacionou seu veículo no pátio porque as duas crianças mais velhas queriam brincar em suas bicicletas.

“Eu verifiquei os dois espelhos retrovisores, vi os dois mais velhos. A única coisa em que consigo pensar agora é que Ianto deveria ter estado em um ponto cego. Porque apesar de checar meus espelhos e olhar por cima do ombro antes de sair com o carro, não o vi”, declarou ao júri.

A avó do menino, Meinir Jenkins, disse ao tribunal que estava dentro da casa quando ouviu a irmã mais velha de Ianto gritar. ‘Rápido, vovó, Ianto está morto'”, disse ela.

Ainda segundo o veículo, a perícia não encontrou falhas na caminhonete ou no trailer. O júri popular declarou que o menino foi morto acidentalmente.