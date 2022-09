TRAGÉDIA: Após cair em açude de fazenda, menino de 2 anos morre afogado

- Publicidade -

O menino de 2 anos, Pedro Henrique Silva Carvalho, morreu afogado nesse fim de semana, após cair em um açude de uma propriedade rural de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu no sábado (3), por volta das 15h50 quando a família estava no mangueiro cuidando do gado e Pedro acabou entrando na área dos açudes, onde existe a criação de peixes e acabou caindo em um dos tanques.

Os tanques são cercados para prevenir acidentes, mas um dos portões estava aberto. A mãe de Pedro ao ver que o portão estava aberto correu e acabou vendo o corpo do filho boiando. Ele foi socorrido pelos familiares.

Até a chegada ao hospital foram 20 minutos, mas o menino não resistiu e morreu.