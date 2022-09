Trabalhador morre fazendo entrega e Ifood desativa sua conta por má conduta

A família de Yuri diz que o iFood entrou em contato no dia 26, onze dias após o acidente, e não houve nenhum tipo de apoio psicológico. E afirma que a “situação irregular” do jovem é, na verdade, corriqueira entre entregadores: a criação de perfis alternativos para contornar os bloqueios arbitrários da plataforma e poder continuar trabalhando. Essa é uma reclamação constante dos trabalhadores: é pauta nacional desde o primeiro Breque dos Apps em 2020 – e o iFood já foi condenado na justiça por banir um entregador sem apresentar justificativa.

Em novembro de 2021, Yuri criou uma conta com o CPF de sua namorada, mas com seu nome, foto e CNH reais. A expectativa era usá-la quando a conta original fosse bloqueada – o que aconteceu no dia 9 de maio de 2022. A família não sabe o motivo e diz que a suspensão foi indevida. Após o bloqueio, naquela semana, Yuri passou a usar a conta com o CPF da namorada. Era ela que estava em uso quando ele se acidentou.

No dia 17 de maio, a família viu que a conta dele e a com os dados da namorada estavam bloqueadas. No dia 21, a família entrou com recurso apenas contra o bloqueio da conta “principal” do Yuri. Dia 26, cinco dias depois, o iFood ligou para a família e respondeu ao recurso com a desativação definitiva da conta principal de Yuri por suposta “má conduta dentro da plataforma”.

Segundo Luciana, irmã de Yuri, o iFood não informou os parentes sobre a inconsistência de dados. A família afirma que a empresa entrou em contato exigindo uma série de comprovações sobre o aplicativo em que o entregador estaria logado no momento em que sofreu o acidente. “A preocupação deles era se ele atendia por mais de um aplicativo, se eu saberia dizer em qual ele estava logado, se ele tinha esposa e filho e como era o relacionamento meu com ele, se era bom. Um absurdo”, ela me contou. A família diz que, longe de oferecer suporte, o iFood foi apenas “invasivo e sem empatia”.

A orientação foi que a família procurasse diretamente a seguradora MetLife – que negou o pagamento do seguro. A alegação da negativa é de que não houve comprovação de que o acidente ocorreu durante uma rota de entrega da iFood. A seguradora também alegou que o iFood não pagou o prêmio, valor pago pelo segurado para ter acesso à proteção. A empresa não explicou ao Intercept o não pagamento do prêmio.

Fundamentação questionável

“O iFood aplica vários bloqueios. Se você não rodar, se quem recebeu falar que não recebeu, se demorar”, explicou Luciana Fontes, irmã de Yuri. “Ele foi bloqueado porque morreu no caminho da entrega”.

Na saga para tentar comprovar que Yuri morreu entregando comida, a família se deparou com mais uma dificuldade: ao extrair os dados das viagens das duas contas usadas pelo entregador, perceberam que nenhuma registrou a entrega do dia 15 de maio. A última viagem registrada na conta com o CPF da namorada de Yuri aconteceu às 22h48 do dia 14 de maio.

Ao Intercept, no entanto, uma gerente e uma funcionária do restaurante Delírio Tropical, registrado na nota fiscal do pedido levado por Yuri, confirmam a entrega naquele domingo. “Quando informaram para a gente que ele tinha falecido, entramos para ver quem era o entregador. A gente lembrava do rosto dele”, me disse uma supervisora de entregas. Ela salientou que o restaurante trabalha com a iFood há algum tempo e “às vezes acontece do motoboy ter cadastro com o nome de uma outra pessoa. Mas era a foto dele mesmo, porque a gente chegou a ver no dia quando ele veio a falecer”. Os funcionários que confirmaram a história pediram para não ser identificados.

Para advogados e especialistas consultados pelo Intercept, a fundamentação do iFood para negar o pagamento do seguro é questionável. Primeiro porque o próprio banimento arbitrário – e sem possibilidade de defesa – contraria a lei. “O usuário tem o direito de questionar o motivo pelo qual está sendo excluído”, explicou Renan Kalil, procurador do trabalho no Ministério Público do Trabalho de São Paulo, o MPT-SP.

‘Enquanto era conveniente, o Yuri podia rodar burlando o sistema na cara deles. Mas na hora do seguro, aí não pode’.