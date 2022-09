Torcida teme perder Pedro e craque de 35 anos causa ‘discussão’ no Flamengo

No entanto, existe também mais um assunto que começa a ser discutido, especialmente entre os flamenguistas: Pedro tem grandes chances de ser convocado por Tite para jogar na Seleção Brasileira pela Copa do Mundo no Catar, especialmente por tudo que vem fazendo em 2022, com gols, assistências e muito protagonismo.

Porém, todos sabem que essa competição mundial é um grande palco para que todas as equipes observem atletas, ou seja, caso o centroavante do Rubro-Negro se destaque, o que é muito possível, propostas irrecusáveis devem chegar, fazendo com que os cariocas percam um de seus principais jogadores, precisando de reposição.

Em decorrência disso, para ser um substituto, alguns torcedores do Mais Querido estão “discutindo” sobre o nome de Luís Suárez, que está dividindo, e muito, as opiniões. Recentemente, o craque, campeão da Champions League, decidiu assinar com o Nacional, do Uruguai, até dezembro deste ano, ou seja, o término da temporada. Até aqui, soma 10 jogos disputados na temporada atual, sendo responsável por anotar quatro gols.

A questão é que o presidente de sua atual equipe afirmou que o atacante mudará de ares depois do encerramento do Campeonato Uruguaio: “Termina o campeonato e Suárez vai embora do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas. Ele fez um grande esforço para vir e, a cada vez que me perguntam, digo para não gerar expectativas para o futuro. Sairá, e também já disse isto mais de uma vez: foi assim que acordamos – disse José Fuentes ao “Punto Penal”, programa da TV uruguaia.

Fonte: Bolavip Brasil