Torcida do Flamengo pega no pé de estrela do time de Dorival Jr: “Ainda não embalou”

Vivendo grande fase na temporada, nem tudo é festa para o Flamengo, que está na final da Libertadores e caminha a passos largos para disputar a grande final da Copa do Brasil: venceu o São Paulo, no Morumbi, por 3 a 1.

Todavia, alguns jogadores são alvos de críticas por parte da torcida rubro-negra nas redes sociais. É o caso do atacante Everton Cebolinha, ex-Benfica, contratado a peso de ouro com status de titular, mas que, até o momento, não vem jogando o que se espera a torcida do gigante carioca.

Nas redes sociais, alguns torcedores cobram o futebol de Everton Cebolinha. O jogador foi escalado diante do Goiás, mas tampouco fez durante o tempo em que esteve em campo. No segundo tempo, acabou sendo substituído, dando lugar a Matheus França, que foi as redes.

Everton Cebolinha chegou ao Flamengo nesta temporada, junto ao Benfica. Para ter o jogador, o Flamengo desembolou mais de R$ 70 milhões do clube poruguês. Desde então, o atacante marcou apenas um gol com as cores cariocas.

Torcida do Flamengo pega no pé de Everton Cebolinha