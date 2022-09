Torcida do Flamengo exalta mudança de postura de Gabigol

- Publicidade -

O Flamengo está em mais uma final! Depois de se classificar para a decisão da Libertadores, nesta quarta(14), a equipe comandada por Dorival Junior também avançou para a final da Copa do Brasil, ao bater o São Paulo por 1×0 no Maracanã.

O cara da classificação foi Arrascaeta, autor do único gol da partida. Mas um outro nome foi bastante elogiado nessa vitória do Flamengo. Trata-se de Gabigol, e o que mais impressionou foi a versão mais calma do atacante rubro-negro. Nas últimas partidas, Gabi sofreu com cartões e muitos torcedores tinham receio do comportamento do atleta.

O nome de Gabigol esteve inclusive entre os assuntos mais comentados durante o duelo da Copa do Brasil.