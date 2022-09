Torcida de gigante brasileiro faz campanha pela contratação de Sampaoli

- Publicidade -

Jorge Sampaoli é a bola da vez dentro do futebol brasileiro no momento. Livre no mercado, depois de grande passagem pelo velho continente, o argentino está morando no Brasil e já admitiu que tem olhos para voltar ao cenário do futebol brasileiro em 2023 ou, quem sabe, antes do fim do ano.

O último trabalho de Jorge Sampaoli foi no futebol francês. O argentino comandou o time do OM por uma temporada e terminou, na liga local, apenas atrás do PSG, que foi o grande campeão da edição. Apesar do bom trabalho, Sampaoli acabou deixando a França por falta, segundo fontes, de contratações.

Livre, a torcida do Santos está em peso nas redes sociais pedindo a contratação de Jorge Sampaoli. O nome do treinador é um dos assuntos mais comentados do Twitter com base na campanha que a torcida do Peixe faz. No entanto, neste momento, não há qualquer tipo de informação sobre conversas do Santos para contratar, de volta, o badalado argentino.

Para o restante da temporada, o Santos olha para o trabalho de outro argentino, Sebastián Beccacece, que está livre no mercado depois de passagem pelo Defensa y Justicia. Entretanto, a situação é a mesma de Sampaoli: sem contatos ou algo do tipo.