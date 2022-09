- Publicidade -

Os torcedores do Celtic, time de futebol escocês, gritaram cantos anti-monarquia durante um minuto de aplauso para a rainha Elizabeth II antes da partida do time contra o St. Mirren, no último domingo.

Os aplausos do minuto foram organizados depois que o time da casa, St. Mirren, escolheu prestar homenagem à falecida monarca, mas os torcedores do Celtic exibiram uma faixa com os dizeres “se você odeia a família real bata palmas” e cantaram as mesmas palavras durante todo a homenagem. Veja no vídeo abaixo:

Minute's applause impeccably observed by the Celtic fans. pic.twitter.com/oZfXebvene — GrieveWatch (@GrieveWatch) September 18, 2022

A Federação Escocesa de Futebol disse em um comunicado nesta segunda-feira (19) que “como sinal de respeito e de acordo com o período de Luto Nacional, os clubes da casa podem desejar manter um período de silêncio e/ou tocar o Hino Nacional logo antes do pontapé inicial, e os jogadores podem querer usar braçadeiras pretas.”