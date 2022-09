Torcedores do Atlético de Madrid imitam macacos para jogadores brasileiros do Real Madrid

- Publicidade -

Um vídeo flagrou torcedores do Atlético de Madrid imitando o som de macaco para Vinícius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid, enquanto os brasileiros comemoravam o belo gol do camisa 21.

La reacción de la grada del Cívitas Metropolitano al gol de Rodrygo 🤢 pic.twitter.com/Yf4lHaDt3i — Madridismo Real™ (@MadridismoreaI) September 19, 2022

Antes da partida, os torcedores do Atlético de Madrid fizeram cânticos racistas contra Vini Jr ao redor do Wanda Metropolitano. “Você é um macaco”, cantavam os colchoneros.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano: 📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono". ⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL 📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

O Real Madrid venceu o rival por 2 x 1 e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol.

