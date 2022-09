Top 10 mitos e verdades sobre vistos e imigração para os EUA

- Publicidade -

Os Estados Unidos são o destino favorito dos brasileiros. Seja para morar, trabalhar, estudar ou simplesmente visitar, o país norte-americano exerce um fascínio muito grande no imaginário popular. Existem, porém, muitos rumores quando se trata do processo de solicitação dos vistos americanos ou permanência nos EUA.

Confira os principais mitos e verdades sobre estes assuntos, de acordo com a AG immigration, especialista em vistos e imigração para os EUA:

1. “Se eu colocar no formulário que tenho parentes ou amigos nos EUA, irão negar meu visto” (MITO) – Não há nenhum problema em dizer que possui parentes ou amigos residindo, trabalhando ou estudando legalmente nos EUA. Pelo contrário; pode haver um problema se você não reportar esta informação e as autoridades americanas descobrirem posteriormente.

2. “A qualificação de um solicitante maior de idade não pode ser feita com base em seus pais” (VERDADE) – A partir de 18 anos de idade é o próprio solicitante que deve comprovar que possui os requisitos necessários para ter o visto aprovado, independentemente da situação financeira ou profissional de seus pais, demais familiares ou representantes legais. A qualificação é sempre individual.

3. “A maioria dos vistos são negados” (MITO) – A maioria esmagadora dos vistos americanos no Brasil é aprovada. Atualmente estima-se que a taxa de aprovação seja de 75% a 80% considerando todas as solicitações feitas anualmente na Embaixada dos EUA em Brasília e consulados americanos no Brasil.

4. “Se tiver viajado antes para a Europa, aumentam as chances de aprovação visto” (VERDADE) – Embora isso por si só não garanta a aprovação de um visto, viagens prévias não só para a Europa, mas também para países desenvolvidos em quaisquer continentes ajudam a demonstrar para os oficiais consulares americanos que o solicitante não se aproveitou destas viagens para permanecer em solo estrangeiro.

5. “Pessoas de Minas Gerais tem mais chances de ter vistos negados (MITO)” – Existe uma crença popular de que mineiros tem mais chances de terem seus vistos negados, principalmente aqueles que são de cidades consideradas “foco” de imigração ilegal de brasileiros para os EUA, como Governador Valadares e Ipatinga, por exemplo. Entretanto, esta fama não é verdadeira. Minas Gerais é o segundo estado com maior quantidade de vistos americanos emitidos no Brasil, perdendo apenas para São Paulo.

6. “O cônsul recusou meu visto sem nem olhar ou pedir documentos” (DEPENDE) – Embora uma avaliação apressada de um oficial consular possa fazer com que ele/ela negue um visto sem muito embasamento, na maioria das vezes realmente nem é preciso pedir documentos adicionais ao solicitante de um visto. As próprias informações que já constam no formulário DS-160 e no sistema online do governo americano podem ser suficientes em muitos casos para determinar a aprovação ou negativa de um pedido.

7. “Se eu tiver um green card e não morar nos Estados Unidos posso ter meu status de residente revogado” (VERDADE) – Portadores de green card precisam de fato morar nos Estados Unidos para manterem o status de residente permanente. Caso uma pessoa permaneça mais de 12 meses fora dos EUA, seu green card é automaticamente revogado. Além disso, os oficiais da alfândega americana, no momento da entrada no país, podem cancelar o documento caso entendam que o portador do green card está passando mais tempo fora do que dentro dos Estados Unidos.

8. “Somente parentes ou cônjuges de cidadãos americanos podem se qualificar a um green card” (MITO) – Embora a maioria dos green cards seja emitida para pais, filhos, irmão ou cônjuges de cidadãos americanos, existem diversos programas de vistos de imigração que concedem um green card para profissionais estrangeiros com base em suas carreiras, formação acadêmica, emprego ou investimento nos EUA. São os vistos EB (Employmen-Based), que têm se tornado cada vez mais solicitados por pessoas qualificadas do Brasil.

9. “Brasileiros não podem participar da Loteria de Vistos americanos” (VERDADE) – O Brasil atualmente não faz parte da lista de países elegíveis para solicitação do DV – Diversity Visit, conhecido informalmente como “Loteria de Visto”. O programa DV tem como objetivo levar aos Estados Unidos o máximo possível de diversidade cultural de outros países, e realiza anualmente um sorteio que concede o green card para cidadãos de nações que não possuem tantos imigrantes na América. Como o Brasil normalmente é responsável por muitos novos imigrantes, já há muitos anos o país não participa deste sorteio.

10. “Os Estados Unidos não estão mais querendo imigrantes” (MITO) – Muitas ordens executivas e medidas que foram adotadas nos últimos anos pelo governo americano deram a impressão de que os EUA não desejam mais a presença de novos imigrantes no país. Nada poderia estar mais distante da verdade! Os Estados Unidos são um país formado por imigrantes e que continuam dependendo de mão-de-obra e investimento estrangeiro para continuar se mantendo como a maior potência econômica do mundo. Existem diversos programas de green card disponíveis, especialmente para profissionais qualificados.

Notícia ao Minuto