“Toda vez que fala alguma coisa, fala besteira”, diz Tebet sobre Bolsonaro

- Publicidade -

Em entrevista ao apresentador Ratinho, do SBT, a candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, criticou, nesta terça-feira (20/9), a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, a emedebista afirmou que, em razão da atual gestão do Executivo, a imagem do Brasil no exterior é “péssima”.

“A imagem do Brasil no exterior é péssima. Muito por falta da comunicação. Eu lamento dizer, mas o presidente serve a esse processo. Toda vez que o presidente fala alguma coisa, fala besteira”, disse a senadora, mirando Bolsonaro, ao falar sobre sua agenda ambiental.

Tebet prometeu que, se eleita, irá promover políticas públicas para combater o desmatamento ilegal. “É tolerância zero em relação ao desmatamento ilegal. Nós vamos colocar os órgãos de fiscalização e controle cuidando da Amazônia e vão fazer dinheiro com a floresta em pé”, disse.