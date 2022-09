Título dado exclusivamente a Diana pode ser herdado por Kate Middleton

- Publicidade -

A esposa do príncipe William, Kate Middleton, também conhecida como duquesa de Cambridge, poderá herdar um título inédito dentro da realeza britânica após a morte da Rainha Elizabeth II, anunciada nesta quinta-feira (8). De acordo com o Bristol Live, Kate Middleton, assim como a princesa Diana, última integrante da monarquia a ter o título, poderá se tornar a princesa de Gales.

Assim como príncipe Charles, que assumiu o trono e se tornou Rei Charles após a morte da Rainha, era apelidado de Príncipe de Gales, o título é entregue conforme o integrante da família vai subindo na linha de sucessão, como é o caso de William e Kate.

Agora primeiro na linha, William se tornará o Príncipe de Gales e Kate Middleton a Princesa de Gales, título que apenas Diana, mãe de William, herdou ao se casar com Charles.

O título em questão foi recusado por Camilla, que alegou respeito à princesa Diana, que se tornou assunto na internet após o falecimento da Rainha Elizabeth. De acordo com o British Travel Heritage, Kate deve fazer diferente de Camilla e aceitar se tornar a princesa de Gales em homenagem a Diana.

O título de duque de Cambridge de William passará para George, o segundo na linha do trono. A próxima duquesa de Cambridge herdará o nome quando George se casar.

MEGHAN MARKLE NÃO VIAJA JUNTO COM HARRY PARA ESCÓCIA PARA VISITAR A RAINHA ELIZABETH

Antes do anúncio oficial da morte da Rainha Elizabeth II, o The Guardian informou que Meghan Markle, que pretende aumentar a família, não estava a caminho da Escócia com o príncipe Harry. O casal vive nos Estados Unidos, porém estava na Inglaterra por causa de um evento social que estava previsto.

Além de Meghan Markle, Kate Middleton e os três filhos não viajaram para a Escócia, onde a Rainha se encontrava sob supervisão médica.

Fonte/ Portal purepeople.com