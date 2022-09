Tite e membros da seleção brasileira visitam Zagallo antes de viagem à França

– Demos muitas risadas e conversamos sobre nosso futebol! – comentou o Velho Lobo, em uma rede social.

O encontro acontece às vésperas da viagem de Tite e seu estafe para a França, onde o Brasil fará amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27, respectivamente. Estes serão os últimos compromissos da Seleção antes da Copa do Mundo do Catar.

A comissão técnica embarca para a Europa no final de semana, e a apresentação dos atletas está prevista para segunda-feira, dia 19.

Atualmente com 91 anos, Zagallo é reverenciado com frequência por Tite, que o escolheu como o maior técnico do Brasil em votação promovida pelo ge.