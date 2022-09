”Tirar dos ricos para dar aos pobres”, Bolsonaro quer taxar fortunas para completar Auxílio Brasil de R$ 600

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira (1º/9), que, se reeleito, irá encaminhar soluções para garantir a continuidade do Auxílio Brasil em R$ 600. A fala ocorreu durante a live semanal do chefe do Executivo federal.

Nessa quarta (31/8), o governo federal enviou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023 com o benefício social na faixa dos R$ 405.

Na live, Bolsonaro rebateu as críticas que recebeu por ter encaminhado a proposta com o valor abaixo do ofertado atualmente.

Vale lembrar que os R$ 600 decorrem da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Auxílios, que turbinou benefícios sociais vigentes, além de ter criado novas ajudas financeiras aos mais pobres.

Segundo o presidente, uma das alternativas estudadas é justamente a criação de nova PEC de mesma finalidade. “Da mesma forma, se vota uma PEC e o Parlamento será favorável. A esquerda vai discursar contra e vai votar a favor”, ironizou.

Outra solução avaliada pelo chefe do Executivo federal é a “taxação de lucros e dividendo para quem ganha acima de R$ 400 mil”. Segundo o presidente, com essa taxação será possível também se corrigir a tabela do Imposto de Renda.

Bolsonaro diz que R$ 200 a mais no Auxílio Brasil podem vir da taxação de lucros e dividendos. Em live nesta quinta-feira (1º), presidente admitiu que orçamento prevê auxílio de R$ 400. Recursos complementares viriam do novo imposto ou de prorrogação do estado de emergência. pic.twitter.com/gpizUImuha — Metrópoles (@Metropoles) September 1, 2022

Logo depois, Bolsonaro mandou um “aviso para os críticos”: “No ano que vem, será mantido R$ 600 do Auxílio Brasil. Palavra minha e do Paulo Guedes. Não pude botar agora no Orçamento, por questão de responsabilidade fiscal. (…) Tá mantido o auxílio de R$ 600 para 20 milhões de famílias que recebem pelo Brasil”.