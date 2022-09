Thales Bretas viúvo de Paulo Gustavo assume novo relacionamento

- Publicidade -

Um pouco mais de um ano após morte do ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, assumiu que está vivendo um relacionamento com o cantor Silva.

Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo de Paulo Gustavo declarou que está indo devagar com o novo romance. “Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar”, disse o pai de Romeu e Gael.

Vale destacar que esta é a primeira vez que Thales Bretas assume um relacionamento desde a morte de Paulo Gustavo, em maio de 2021, por consequências da Covid-19.

Thales Bretas voltou aos holofotes e assumiu pela primeira um novo romance em público, pois o médico foi prestigiar mais uma noite de Rock in Rio e decidiu chegar no local acompanhado do cantor Silva.

Vale lembrar que os rumores de que os dois estão juntos começaram a surgir em abril. Para quem não sabe, Silva e Thales Bretas se conheceram através de amigos em comum que decidiram apresentá-los. Aliás, o cantor está solteiro desde o término com o estilista Renan Mantovanelli e estaria aproveitando a nova fase.

DIA DOS PAIS

Thales Bretas fez um longo desabafo em seu Instagram recentemente contando sobre a paternidade, agora que é pai solo.

“Ser pai e ter uma família era meu maior projeto de vida. Desde criança, sonhava em constituir o que me deu a base de tudo, a instituição que me ensinou o amor. Quando me entendi gay, muitas pessoas questionaram essa formatação tradicional porque a mentalidade do ser humano exige tempo e conflitos pra ser transformada”, iniciou o viúvo de Paulo Gustavo.

“E foi assim, travando esses conflitos (inclusive dentro de mim), que corri atrás de viver o que tanto sonhei. Encontrei o parceiro ideal, que sonhava como eu, com mesmos princípios e muito amor pra dar. E assim fizemos o nosso ninho, com dois pais, dois meninos e muito carinho! Eu sei que romantizar na internet é piegas e chega a ser enganoso: ser pai não são só flores! É difícil pra caramba!!! Desafiador… mas o que na vida se conquista sem desafios?”, desabafou Thales Bretas.

“Quanto maiores os obstáculos, mais valioso é o prêmio! Gael e Romeu são meus dois tesouros, cada dia mais preciosos e complexos de se encontrar. A busca é constante, eterna… Amo vocês meus filhos! E amo meu pai também, que desbravou tanto à foice pra me lapidar!”, publicou o mais novo namorado do cantor Silva.

Fonte: Aaronturatv