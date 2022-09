Thales Bretas que ficou viúvo após a morte de Paulo Gustavo, assume novo relacionamento com cantor

- Publicidade -

O cantor Silva e o viúvo de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, falaram pela primeira vez neste domingo (11/9) sobre o romance discreto que estão vivendo.

Silva e Thales estiveram juntos no Rock in Rio na noite do último sábado (10/9) e confirmaram o relacionamento, que ainda não tem um rótulo.

“A gente está se conhecendo. É a primeira vez que me relaciono com alguém de outro lugar, mas ele é uma pessoa maravilhosa”, comentou Silva em entrevista à revista Quem.