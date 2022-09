Teto de hospital desaba parcialmente e deixa paciente gravemente ferido

- Publicidade -

Pacientes do Hospital João Câncio, localizado no município de Sena Madureira passaram momentos de tensão, na tarde desta sexta-feira (02), quando parte do teto da unidade de saúde desabou.

As informações dão conta que o desabamento da estrutura deixou o paciente Izailton Gadelha de Souza, de 32 anos, ferido em estado grave, precisando ser transferido com urgência para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar no resgate dos pacientes e retirar a outra parte da estrutura que não desabou, para evitar novos acidentes.

De acordo com Gustavo Marinho, comandante do Corpo de Bombeiros, foi feita uma vistoria no local e foi identificado que as amarrações e estruturas estavam bastante velhas e desgastadas.

Por precaução, camas, equipamentos, medicações e outros materiais foram retirados da base hospitalar.

A Sesacre divulgou uma nota pública atualizando e explicando sobre o ocorrido, confira na íntegra:

A respeito do acidente ocorrido nesta sexta-feira, 2 no Hospital João Cancio Fernandes, em Sena Madureira, o Estado do Acre informa:

O paciente envolvido no acidente foi imediatamente atendido e transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde realiza exames neste momento. A família foi devidamente informada e os procedimentos técnicos e administrativos adequados foram realizados.

Informa, ainda, que a Unidade está sendo reformada e ampliada num investimento de R$ 15 milhões, para que assim possa passar por melhorarias no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde.

O Estado reforça o compromisso com a saúde pública e com os princípios que norteiam a transparência e cuidado com as pessoas. Esclarece ainda que as causas do acidente serão minuciosamente investigadas.

Após esclarecimentos dos fatos o Estado, tomará as medidas necessárias para resguardar os usuários da unidade hospitalar.

Cirleudo Alencar

Secretário de Estado de Infraestrutura

Paula Mariano

Secretária de Estado de Saúde

