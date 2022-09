Tesourada: Festa familiar termina com jovem agredida pelo padrasto

- Publicidade -

A Polícia Militar foi chamada na madrugada desta sexta-feira (02) após uma jovem de 20 anos ser agredida a tesourada pelo padrasto de 39 anos em uma residência no bairro Caladinho, na zona Sul de Porto Velho (RO).

Informações da ocorrência dão conta de que a vítima chegou de Jaci-Paraná com o marido para visitar a mãe dela. Já durante a noite, o casal entrou em discussão em meio a uma confraternização familiar.

Com o bate-boca intenso, o padrasto da jovem com uma tesoura se meteu na confusão e feriu a enteada no pescoço.

A jovem acionou a Policia Militar, mas o acusado se trancou na residência e não foi possível capturá-lo.

Os policiais registraram a ocorrência no DP da área e a vítima recebeu atendimento médico na UPA.