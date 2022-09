Terror: homens são agredidos e tem dedos cortados durante assalto na Vila do Abunã

- Publicidade -

Três pessoas passaram momentos de terror nas mãos de assaltantes, na noite de terça-feira (20), na Vila do Abunã, localizada em Fortaleza do Abunã, em Rondônia.

Um grupo de criminosos que agem na região do Abunã, “tocaram” o terror na noite de terça. As vítimas foram três moradores do local. Armados, os bandidos anunciaram o assalto e pediram dinheiro ao trio, mas os homens falaram que não tinha nenhuma quantia naquele momento.

Revoltados, os criminosos pegaram um facão, e começaram a decepar os dedos das vítimas. Aguinaldo Gomes, de 43 anos, Júnior Soares, de 37 anos e Adenilson Ramos, de 31, foram torturados, agredidos e cada um teve uma falange do dedo arrancada a terçadadas. Após toda a ação de terror e violência, os criminosos fugiram.

Feridos e sangrando, as três vítimas pediram ajuda aos populares, que acionaram o Serviço de Saúde local, que enviou uma ambulância pertencente ao governo de Rondônia para prestar os primeiros atendimentos aos homens.

As três vítimas foram atendidas na unidade de saúde mista da vila e em seguida encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de ambos é estável, não correm risco de morte.