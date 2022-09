Território ucraniano anexado pela Rússia é firmemente condenado por Biden

- Publicidade -

O presidente dos EUA, Joe Biden, condenou duramente a anexação do território ucraniano pela Rússia em um comunicado na sexta-feira (30).

“Os Estados Unidos condenam a tentativa fraudulenta da Rússia hoje de anexar o território soberano da Ucrânia. A Rússia está violando a lei internacional, atropelando a Carta das Nações Unidas e mostrando seu desprezo por nações pacíficas em todos os lugares.”

Biden ainda afirmou que essas ações “não têm legitimidade” e continuarão “sempre honrando as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia“. Divulgando as novas sanções anunciadas na sexta-feira (30), Biden acrescentou que os EUA “convocarão a comunidade internacional para denunciar esses movimentos e responsabilizar a Rússia”.

“Peço a todos os membros da comunidade internacional que rejeitem as tentativas ilegais de anexação da Rússia e fiquem ao lado do povo da Ucrânia pelo tempo que for necessário”, disse ele.

Referendo: restrições de vistos e sanções impostas pelos EUA

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou uma série de restrições de vistos e sanções em resposta aos referendos “falsos” de Moscou e à anexação de quatro regiões da Ucrânia na sexta-feira (30).

“Os Estados Unidos rejeitam inequivocamente a tentativa fraudulenta da Rússia de mudar as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia”, disse ele.

Em um comunicado, o principal diplomata dos EUA disse que o Departamento de Estado está impondo restrições de visto “a 910 indivíduos, incluindo membros das forças armadas da Federação Russa, oficiais militares da Bielorrússia e representantes da Rússia por violar a soberania, integridade territorial e independência política da Ucrânia”.

“O Departamento também está designando o cidadão russo, Ochur-Suge Mongush, por seu envolvimento em uma violação grosseira dos direitos humanos perpetrada contra um prisioneiro de guerra ucraniano”, disse Blinken. “Sob esta autoridade, Mongush e seus familiares imediatos são inelegíveis para entrar nos Estados Unidos.”

Fonte/ CNN BRASIL